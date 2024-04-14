Баснословные деньги: Жасмин потратила 10 миллионов рублей на свадьбу сына

Великолепная свадьба сына певицы Жасмин обошлась в 10 млн рублей, как сообщает издание Страсти. Праздник прошел в роскошном ресторане в центре столицы в соответствии с еврейскими традициями, собрав около 300 гостей.

Мероприятие порадовало гостей разнообразием деликатесов: было как минимум 18 видов закусок, а также 12 основных блюд. Среди приглашенных гостей засветились многие звезды российского шоу-бизнеса, включая Иосифа Пригожина с супругой Валерией, певца Александра Буйнова с женой, а также поп-короля Филиппа Киркорова и многих других.

Порадовал гостей выступлением

Ведущим вечера был Николай Басков. Особенно запомнилось поздравление от Киркорова, который порадовал гостей длинным выступлением, прекрасным букетом цветов, удивив всех присутствующих своими новыми татуировками и подтянутым прессом.