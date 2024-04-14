Слава разрушила брак? Певец SHAMAN признался, почему снял обручальное кольцо

Певец SHAMAN, или Ярослав Дронов, имел два брака. Его первой супругой стала Марина Рощупкина, с которой у пары родилась дочь Варвара в 2014 году. Второй женой стала топ-менеджер Елена Мартынова. Они скрывали долго свои отношения и официально объявили о них только к пятой годовщине свадьбы.

Не носит обручальное кольцо

В последнее время артист перестал носить обручальное кольцо, что вызвало слухи о возможном разладе в звездной семье, пишет Вокруг ТВ. Но в ходе последнего интервью певец рассказал, что он не носит обручальное кольцо, а причина заключается в его насыщенном гастрольном графике. Шоу полны динамики и энергии, он постоянно находится в движении на сцене, в связи с чем опасается потерять кольцо во время выступлений.