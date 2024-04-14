Нетрезвый Максим Галкин накинулся на журналистов: «Слушайте, успокойтесь!»

Максим Галкин* решил ответить на слухи о своем, якобы, переезде на Кипр из Израиля с необычным видеороликом, на котором он был виден со стаканом алкоголя в руке.

Шоумен заявил в видео, что он сейчас находится в Израиле и вызвал негодование по поводу того, что за ним постоянно следят крупные издательства.

«Слушайте, успокойтесь, я в Израиле. Ведь отслеживают! Вы крупные издательства, что смотрите за мной? У вас больше что нет новостей?!» – сказал разгневанно муж Примадонны.

Относительно имущества Галкина* и Пугачевой в России: у них остался замок в деревне Грязь. Сообщается, что особняк выставлен на продажу и сейчас там никто не живет.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ