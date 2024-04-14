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Всем, у кого есть банковская карта «Мир», дали срок до 19 апреля. Затем готовьтесь к неприятному сюрпризу

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Всем, у кого есть банковская карта «Мир», дали срок до 19 апреля. Затем готовьтесь к неприятному сюрпризу
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Гражданам с картами «Мир» важно учесть сроки до начала апреля. Финансовый эксперт Валерий Попов подчеркивает, что новые временные ограничения касаются владельцев карт этой платежной системы и ее партнеров. 

После 19 апреля завершится социальная программа

Программы, включая возврат части суммы за билеты на хоккейные матчи Лиги, завершаются в конце апреля. Банковскую карту нужно привязать к программе лояльности и оплатить билеты до 29 апреля для получения кешбэка. После 19 апреля завершится социальная программа, предлагающая скидки на маркетплейсе Сбера. 

Получите промокод до 19 апреля и активируйте его до конца второго месяца весны, чтобы получить скидку 1500 рублей при заказе от 4000 рублей, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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