Всем, у кого есть банковская карта «Мир», дали срок до 19 апреля. Затем готовьтесь к неприятному сюрпризу

Гражданам с картами «Мир» важно учесть сроки до начала апреля. Финансовый эксперт Валерий Попов подчеркивает, что новые временные ограничения касаются владельцев карт этой платежной системы и ее партнеров.

После 19 апреля завершится социальная программа

Программы, включая возврат части суммы за билеты на хоккейные матчи Лиги, завершаются в конце апреля. Банковскую карту нужно привязать к программе лояльности и оплатить билеты до 29 апреля для получения кешбэка. После 19 апреля завершится социальная программа, предлагающая скидки на маркетплейсе Сбера.

Получите промокод до 19 апреля и активируйте его до конца второго месяца весны, чтобы получить скидку 1500 рублей при заказе от 4000 рублей, пишет ngnovoros.ru.