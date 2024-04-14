Уроки обществознания исключат из программы средней школы

Министерство просвещения РФ предлагает исключить уроки обществознания из программы средней школы для 6-8 классов.

Помощник президента Владимир Мединский утверждает, что это изменение не сократит объем знаний, а скорее, улучшит структуру образования. Часть материала будет интегрирована в программу истории, а другая часть – в программу для старших классов.

По его словам, такая модель обучения будет более удобной и последовательной, облегчит перегрузку для учеников и учителей. Новый учебник для 9-11 классов планируется к 2025 году, пишет ngnovoros.ru.