Алла Пугачёва выпустила в преддверии юбилея песню для Галкина

Выход сингла «Я плачу» в исполнении Аллы Пугачёвой 14 апреля 2024 года, буквально за день до её 75-летия, стал значимым событием для ее поклонников.

Новая песня «Я плачу» стала доступна на основных музыкальных сервисах

Эта песня, написанная Леонидом Агутиным более 5-ти лет назад, исходно задумывалась для исполнения на юбилейном концерте, приуроченном 50-летию самого музыканта. Однако концерт, где композиция должна была прозвучать впервые, состоялся 8 ноября 2018 года в СК «Олимпийский«, и на нём Примадонна не выступила. Теперь же »Я плачу» стала доступна на основных музыкальных сервисах, позволяя поклонникам Пугачёвой насладиться её творчеством. Авторство композиции принадлежит Агутину, который сотрудничает с Аллой Борисовной на протяжении многих лет.

Трек активно обсуждается в Сети. Многие пользователи предполагают, что музыкальный подарок адресован мужу артистки Максиму Галкину*.

* Признан иноагентом в РФ