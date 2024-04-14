Подписчики Брухуновой назвали подозрительным рождение дочери Петросяна

В многочисленных комментариях к посту, посвященному полугодию новорожденной дочери Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна, подписчики обнаружили интересные совпадения.

Подозрительные совпадения

Так, девочка родилась 13 октября 2024 года, что совпадает с днем рождения их первого сына и самой Татьяны. Обнаружилось также, что Татьяна регулярно посещала театральные постановки, не проявляя признаков усталости после родов.

Некоторые из поклонников в очередной раз предположили, что пара воспользовалась услугами суррогатной матери, однако супруги это всячески отрицают, пишет Пятый канал.