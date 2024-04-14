Звезда «Фишера» Максимов сообщил, что с ним случилось несчастье — по кусочкам собирали лицо

Андрей Максимов, известный по «Фишеру« и »Слову пацана», поделился историей несчастья, которое произошло с ним в 12 лет.

На Максимова упали металлические футбольные ворота

На парня упали металлические футбольные ворота. Из-за этого он получил серьезные травмы лица, которые потребовали нескольких операций для восстановления. В результате у актера остались шрамы на губе и подбородке, а его лицо медики собирали по кусочкам.

Эта травма стала причиной сильного стресса для Максимова, а также привела к отказам на пробах из-за измененного внешнего вида. Однако Андрей продолжил свою актерскую карьеру, несмотря на сомнения некоторых режиссеров, которые считали, что его внешность совершенно не подходит для данной профессии.