Няня детей Пугачёвой и Галкина бросила работу, потому что устала

Няня близняшек Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) Гарри и Лизы поделилась своим опытом работы в звездном доме.

Женщина ценит уважительное отношение к персоналу в доме Пугачевой

Женщина выразила благодарность за возможность проживания в доме звезд, а также отметила хорошие условия труда. Валентина рассказала, что она ценит уважительное отношение со стороны Аллы Борисовны и ее супруга к своему персоналу.

Однако после некоторого времени она почувствовала сильную усталость, поэтому приняла непростое решение уйти для того, чтобы заняться своим хобби - шитьем одежды, пишет Правда ру.