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Юморист Морозов признался, что Кунгуров пил «по-черному»

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Юморист Морозов признался, что Кунгуров пил «по-черному»
Знаменитости
Источник фото: @evgenyi_kungurov_official

Александр Морозов рассказал о пагубной привычке покойного Евгения Кунгурова. В рамках передачи «Ты не поверишь» на канале НТВ он признался, что видел, как иногда певец пил по-черному, а вместе они даже посещали ночные заведения. 

Морозов описал Кунгурова как «лучезарного светляка», хотя честно признал, что у него действительно были проблемы с алкоголем в трудные периоды жизни. 

Сергей Пенкин отверг информацию о проблемах с психикой у Кунгурова

В свою очередь, Сергей Пенкин отверг информацию о проблемах с психикой у Кунгурова, утверждая, что артист всегда был веселым, жизнерадостным, открытым человеком. 

Напомним: Евгений был найден мертвым в столице возле своего дома 8 апреля, и появилась информация о его состоянии депрессии в последнее время.

Информационное агентство «Informing»

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