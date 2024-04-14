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Никита Кологривый подтвердил роман с актрисой Агатой Муцениеце

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Никита Кологривый подтвердил роман с актрисой Агатой Муцениеце
Знаменитости
Источник фото: @slav_no и n.kologrivyy

Новое интервью с Никитой Кологривым проливает свет на некоторые интимные детали его личной жизни. 

Никита с женой живут отдельно, хотя у них еще нет официального развода

Во-первых, он признался, что они с женой живут отдельно, но стараются проводить время вместе с дочерью. Несмотря на то, что у них еще нет официального развода, актер отметил, что не был готов к роли мужа в таком юном возрасте и что его жена была готова к семейным событиям больше, чем он. Также артист признается в изменах со своей стороны.

Относительно слухов о его романе с партнершей по проекту Агатой Муцениеце Никита подтверждает, что это был недолгий роман, который быстро закончился. Кологривый объясняет эти отношения потребностью артистов, играющих пары в кино, в создании небходимой атмосферы и тепла на съемочной площадке, пишет КП.

«Можно сказать, что это роман был, если кому-то это нравится. Как был, так и сплыл. Совершенно недолгий. Думаю, это потребность артистов, которые в кино играют пары, помощь игре, поиски тепла», - порассуждал Кологривый.

Информационное агентство «Informing»

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