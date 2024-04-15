Новые льготы! Узнав о них, пенсионеры запрыгали до потолка

Некоторые пенсионеры имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение за счет государства без излишней бюрократии. Государство предоставляет льготные путевки в санатории для отдыха или лечения с большими скидками. Условия и сроки зависят от региона, например, пенсионеры из Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края и других могут иметь такие права.

Кто имеет право на бесплатное лечение

Право на бесплатное лечение имеют инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, военнослужащие и работники тыла этого периода, ветераны боевых действий и их семьи.

Заявления можно подавать в региональные отделения СФР, МФЦ или через портал госуслуг, а льготные путевки выдаются в порядке очереди, пишет ngnovoros.ru.