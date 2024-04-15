За это жёстко штрафуют: состав автомобильных аптечек поменялся

Министерство здравоохранения сообщило о запуске нового проекта приказа, касающегося комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Это шаг направлен на снижение травматизма и смертности от автомобильных происшествий.

Согласно ведомству, раннее медицинское вмешательство и быстрая транспортировка пострадавших могут спасти жизни и улучшить прогнозы лечения. Предоставление первой помощи до прибытия медицинских работников сокращает время между получением травмы и началом помощи.

Минздрав подчеркивает, что для эффективной помощи водителям необходима предварительная подготовка и наличие соответствующей аптечки, включающей все необходимые средства. Новый состав аптечки разработан с учетом практики использования и пересмотренного перечня медицинских препаратов, пишет ngnovoros.ru.