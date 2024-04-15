В этом году российское правительство внесло изменения в расписание майских праздников, переместив некоторые выходные дни.

Первый блок праздничных дней

Первый блок праздничных дней начинается с воскресенья, 28 апреля, за которым следует дополнительный выходной в понедельник, 29 апреля, и перенесенный выходной во вторник, 30 апреля. Далее идет День труда, 1 мая, после которого следуют два рабочих дня.

Второй блок праздничных дней

Второй блок праздничных дней начинается с субботы, 4 мая, за которой следует воскресенье, 5 мая. Празднование Дня Победы приходится на четверг, 9 мая, а перенесенный выходной день - на пятницу, 10 мая. Далее идут суббота и воскресенье, 11 и 12 мая, пишет ngnovoros.ru.