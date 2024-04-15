Гражданам с картами национальной платежной системы «Мир» напоминают о важных сроках до начала апреля. Финансовый эксперт Валерий Попов отмечает новые временные ограничения для владельцев этих карт и их партнеров. Важно завершить все необходимые действия для участия в социальных программах до следующего месяца.

Заканчивается соглашение между оператором «Мир» и Континентальной хоккейной лигой

Соглашение между оператором «Мир« и Континентальной хоккейной лигой заканчивается в конце апреля. Владельцам карт »Мир» обещан возврат 10% от суммы каждой второй покупки билетов на хоккейные матчи лиги. Рекомендуется приобрести билеты до 29 апреля, чтобы воспользоваться предложением.

Кроме того, завершится социальная программа на маркетплейсе Сбера «Мегамаркет» после 19 апреля. Россиянам предоставляется скидка в размере 1500 рублей на заказ от 4000 рублей при получении промокода до указанной даты и его активации до конца второго месяца весны, пишет ngnovoros.ru.