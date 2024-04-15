Указ подписан. Суббота будет рабочей в России

Государственные служащие и работники предприятий в России столкнутся с изменениями в рабочем графике из-за переноса выходных и праздников в этом году.

Суббота, 27 апреля, станет рабочим днем

В связи с нестандартным расположением майских праздников суббота, 27 апреля, станет рабочим днем, а выходной перенесен на понедельник, 29 апреля. Это означает, что последняя неделя апреля будет состоять из шести рабочих дней, а первая часть майских праздников продлится с 28 апреля по 1 мая. Затем последуют два рабочих дня и два выходных, а затем рабочая неделя будет состоять из трех дней - с 6 по 8 мая. Вторая часть майских каникул продлится снова на четыре дня - с 9 по 12 мая.

Работники должны быть осведомлены об этих изменениях, чтобы правильно планировать свой рабочий график и отдых в ближайшее время, пишет ngnovoros.ru.