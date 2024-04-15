Придется платить больше на 1500 рублей. С 15 апреля появится новая строчка за ЖКУ

С апреля 2024 года в квитанциях за ЖКУ появится новая строка «Перерасчет потребления за прошлый период», затрагивающая всех владельцев квартир с приборами учета. Перерасчет потребления представляет собой повторное определение суммы коммунальных услуг с учетом новых обстоятельств, позволяя корректировать недоплаты или переплаты.

Рекомендуется установка приборов учета

При недоплате сумма увеличится в следующем платеже, а переплата может быть зачтена или переведена на счет пользователя. Основания для перерасчета включают заявления жильцов и предписания контролирующих органов. Для экономии рекомендуется установка приборов учета, оплата квитанций с использованием карт с кэшбэком, регулярная поверка приборов и энергосбережение.

Важно внимательно относиться к новой строке в квитанциях и обращаться за разъяснениями в управляющую компанию или контролирующие органы при необходимости, пишет ngnovoros.ru.