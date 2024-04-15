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Указ уже подписан. Эти товары полностью исчезнут с прилавков магазинов с 15 апреля

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Указ уже подписан. Эти товары полностью исчезнут с прилавков магазинов с 15 апреля
В России
Фото: freepik.com

В ближайшее время российские магазины прекратят продажу лапши быстрого приготовления марки Nissin Foods из-за высокого содержания генетически модифицированной сои. Роспотребнадзор выявил этот факт и запретил оборот продукции, требуя изъять все остатки с полок магазинов. 

Новые поставки не ожидаются, что защитит здоровье потребителей. Также ожидаются изменения в ассортименте крупных сетевых магазинов, таких как «Лента», «Ашан», «ВкусВилл» и других. 

Изменения начнут действовать с 15 апреля

Ретейлеры переносят часть товаров в онлайн-продажи, что приведет к сокращению ассортимента на полках. Теперь бытовую химию, товары для дома и продукты можно будет заказать с доставкой на дом через интернет. Эти изменения начнут действовать с 15 апреля, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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