Указ уже подписан. Эти товары полностью исчезнут с прилавков магазинов с 15 апреля

В ближайшее время российские магазины прекратят продажу лапши быстрого приготовления марки Nissin Foods из-за высокого содержания генетически модифицированной сои. Роспотребнадзор выявил этот факт и запретил оборот продукции, требуя изъять все остатки с полок магазинов.

Новые поставки не ожидаются, что защитит здоровье потребителей. Также ожидаются изменения в ассортименте крупных сетевых магазинов, таких как «Лента», «Ашан», «ВкусВилл» и других.

Изменения начнут действовать с 15 апреля

Ретейлеры переносят часть товаров в онлайн-продажи, что приведет к сокращению ассортимента на полках. Теперь бытовую химию, товары для дома и продукты можно будет заказать с доставкой на дом через интернет. Эти изменения начнут действовать с 15 апреля, пишет ngnovoros.ru.