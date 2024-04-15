С 16 апреля цены будет не узнать: «Магнит» и «Пятерочка» приняли неожиданное решение для всех россиян

Сеть «Пятерочка» с 16 апреля 2024 снизит цены на широкий ассортимент товаров, включая молочную продукцию, сыр, яйца, колбасные изделия, мясо, замороженные продукты и консервацию. Скидки составят от 10% до 49%. Например, цена на творог уменьшится на 26%, на краковскую колбасу - на 42%, а упаковка ветчины будет стоить на 55% дешевле, чем ранее.

Сеть «Магнит» также снизит цены с 16 апреля по 19 апреля 2024 года на различные товары, включая сметану, пельмени, шоколад, чипсы, газированные напитки, кофе, сыр, пишет ngnovoros.ru.