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С мая пенсии начнут приходить в другое время. В СФР рассказали, как все теперь будет

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С мая пенсии начнут приходить в другое время. В СФР рассказали, как все теперь будет
В России
Фото: @JetraTull/ pixabay.com

В мае российские пенсионеры могут столкнуться с изменениями в начислении пенсий из-за майских праздников. Каникулы начнутся с 28 апреля и продлятся до 1 мая. Пенсии, обычно выплачиваемые в начале месяца, будут выплачены досрочно в конце апреля.

Две выплаты в апреле

27 апреля будет рабочим днём, поэтому многие пенсионеры могут получить две выплаты в апреле: одну за апрель и одну за май. Если день выплаты совпадает с выходным, выплата будет перенесена на ближайший рабочий день. Эти изменения, к слову, затронут все регионы страны. 

Пенсии будут выдаваться в почтовых отделениях, которые не будут закрыты 27 апреля. Таким образом, многие из пожилых граждан получат две пенсии в апреле: сначала за апрель, а затем за май, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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