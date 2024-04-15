С мая пенсии начнут приходить в другое время. В СФР рассказали, как все теперь будет

В мае российские пенсионеры могут столкнуться с изменениями в начислении пенсий из-за майских праздников. Каникулы начнутся с 28 апреля и продлятся до 1 мая. Пенсии, обычно выплачиваемые в начале месяца, будут выплачены досрочно в конце апреля.

Две выплаты в апреле

27 апреля будет рабочим днём, поэтому многие пенсионеры могут получить две выплаты в апреле: одну за апрель и одну за май. Если день выплаты совпадает с выходным, выплата будет перенесена на ближайший рабочий день. Эти изменения, к слову, затронут все регионы страны.

Пенсии будут выдаваться в почтовых отделениях, которые не будут закрыты 27 апреля. Таким образом, многие из пожилых граждан получат две пенсии в апреле: сначала за апрель, а затем за май, пишет ngnovoros.ru.