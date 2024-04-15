«Заставят всех без исключения». Всех, у кого есть машина, ждет новое правило с 17 апреля

С 17 апреля 2024 года в России вступает в силу новое правило постановки на налоговый учет автомобилей и квартир через МФЦ. Ранее налоговая служба самостоятельно рассылала уведомления, однако новое правило позволит гражданам самостоятельно инициировать этот процесс.

Для этого необходимо обратиться в любой МФЦ с копией документа о праве собственности и паспортом. Преимущества включают удобство, оперативность и надежность процесса через МФЦ.

Постановка на учет обязательна для всех владельцев автомобилей и квартир

Постановка на учет обязательна для всех владельцев автомобилей и квартир, а несвоевременная постановка может повлечь за собой штрафы и пени.

Новое правило упрощает и ускоряет процесс постановки на учет, делая его более удобным для граждан, пишет ngnovoros.ru.