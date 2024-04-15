Пенсию снова повысят на 10%: пенсионеров коснется рекордная за последнее время индексация

Пенсионный специалист Сергей Власов объявил о введении дополнительных выплат для пенсионеров в ближайшее время. Размеры пенсий будут повышены на 10 процентов от текущего уровня, что является одним из самых значительных увеличений за последние 10 лет. Это нововведение затронет социальные пенсии.

В апреле будет произведена индексация социальных выплат

В начале текущего года произошло увеличение размера страховых пенсий в России на 7,5 процента, однако это изменение коснулось только пенсионеров, не являющихся работающими. В апреле будет произведена индексация социальных выплат, включая пенсии по старости, инвалидности и выплаты в случае потери кормильца. Прирост составит 7,5 процента, аналогично страховым пенсиям.

В последующие годы размер индексации изменится. Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению будут увеличиваться с учетом роста прожиточного минимума. По планам Минтруда, к 2026 году средний размер социальной пенсии должен достичь уровня в 14 955 рублей. Предстоящая индексация будет одной из крупнейших за последние годы, пишет ngnovoros.ru.