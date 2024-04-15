Уже сегодня бесплатно для всех пенсионеров. Была введена новая льгота

В апреле российским пенсионерам стала доступна возможность бесплатного посещения различных мероприятий в региональных клубах, способствующих их активности и разнообразию досуга. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева отметила, что эта инициатива предоставляется каждому пенсионеру в зависимости от региона проживания.

Местные власти обновили программу мероприятий для пожилых граждан, предлагая около 80 творческих и оздоровительных мероприятий в апреле. Пенсионеры могут посещать лекции, творческие вечера, мастер-классы, а также тренировки по различным видам спорта, таким как настольный теннис и скандинавская ходьба.

Все мероприятия бесплатны

Все мероприятия бесплатны и проводятся профессиональными тренерами, с индивидуальной настройкой нагрузки для каждого участника. Возможность открыта для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет и будет действовать до конца апреля, пишет ngnovoros.ru.