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Уже сегодня бесплатно для всех пенсионеров. Была введена новая льгота

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Уже сегодня бесплатно для всех пенсионеров. Была введена новая льгота
В России
Фото: @freepik / freepik.com

В апреле российским пенсионерам стала доступна возможность бесплатного посещения различных мероприятий в региональных клубах, способствующих их активности и разнообразию досуга. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева отметила, что эта инициатива предоставляется каждому пенсионеру в зависимости от региона проживания.

Местные власти обновили программу мероприятий для пожилых граждан, предлагая около 80 творческих и оздоровительных мероприятий в апреле. Пенсионеры могут посещать лекции, творческие вечера, мастер-классы, а также тренировки по различным видам спорта, таким как настольный теннис и скандинавская ходьба. 

Все мероприятия бесплатны

Все мероприятия бесплатны и проводятся профессиональными тренерами, с индивидуальной настройкой нагрузки для каждого участника. Возможность открыта для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет и будет действовать до конца апреля, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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