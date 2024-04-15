«Слишком крикливо»: Шуфутинский публично унизил Успенскую

Продолжается телешоу «Три аккорда». В нем приняли участие в качестве судей Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, Сергей Трофимов и Игорь Матвиенко, пишет 7Дней.ру.

Сначала они оценили выступление Виктора Салтыкова. Успенская заявила, что пение было слишком крикливо. Но с ней не был согласен Матвиенко. Ему очень понравилось выступление и песня, которую он назвал удивительной. А вот Шуфутинский резко отреагировал на слова певицы, унизив ее публично.

«Любушка не тебе ли о крикливости знать. Это крик души, это шансон», - отметил Михаил.