Журналистка Жигалова: За выступление в Израиле Пугачева получит 50 тысяч евро

Алла Пугачева готовится к концертам в Прибалтике и Израиле, посвященных ее 75-летию. За каждое выступление, по данным источников, она получит 50 тыс. евро, что равно пяти миллионам рублей. Эту информацию раскрыла журналистка Алена Жигалова.

По сравнению с другими исполнителями, гонорар Примадонны может показаться скромным: Полина Гагарина зарабатывает от семи до девяти миллионов рублей за концерт, Григорий Лепс — от шести до восьми миллионов, Стас Михайлов — около 20 млн.

В прошлом Алла Борисовна была одной из самых высокооплачиваемых артисток в стране, получая за свое часовое выступление от 300 до 350 тыс. евро (это около 30 или 35 млн рублей).

Помимо гастролей, народная артистка порадовала своих поклонников новой композицией «Я плачу», созданной Агутиным к ее юбилею. Доступен трек на всех музыкальных платформах, по словам директора Елены Чупраковой.