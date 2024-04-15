Стало известно, кто покинул проект «Новая Фабрика звезд» после голосования

В минувшее воскресенье, 14 апреля, на ТНТ состоялся очередной концерт проекта «Новая Фабрика звезд». В телешоу осталось 11 участников. В жюри заседали Егор Дружинин, Сергей Шнуров, Сергей Жуков, Анна Хилькевич, а также гости Ирина Дубцова и Марина Кравец.

Стал объектом критики

Участники исполняли композиции по теме «Музыкальные мечты фабрикантов». Номинантами на выбывание стали Полина Быковская, Мария Гордеева, Вадим Гладков. Последний покинул шоу после голосования, набрав один голос от Александра Круг, который, к слову, стал объектом критики за свое отношение к иному участнику, Никите Уфимцеву.

Следующие номинанты будут объявлены уже 15 апреля, а восьмой концерт состоится в выходные, 21 апреля.