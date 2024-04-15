Алла Пугачева выпустила две новые песни к своему 75-летнему юбилею

Алла Пугачева, которой сегодня исполняется 75 лет, порадовала поклонников новыми песнями. Первая песня «Я плачу», написана Леонидом Агутиным, лирична. В ней Примадонна раскрывает чувства и эмоции, воплощая слова о любви, розах, шипах. Вторая композиция - «Жизнь слишком хороша, чтобы страдать…».

Слова Юлии Старостиной, музыка Андрея Ступкевича. В тексте народная артистка обращается к любимому мужчине, подчеркивая уверенность в непреходящей любви.

Оценили вокал как «вой» и «скулеж»

Новые синглы вызвали в Сети весьма неоднозначные отзывы. Некоторые критики оценили вокал Пугачевой как «вой» и «скулеж», отметив «невозможность» его слушать. В то же время фанаты приветствовали релизы, считая их настоящим «глотком свежего воздуха».