В Госдуме призвали Пугачеву публично извиниться перед россиянами

Депутат Госдумы РФ Сергей Соловьев заявил, что Алла Пугачева должна публично извиниться перед российскими гражданами за свои слова и антироссийскую позицию. Только в таком случае, по его мнению, артистка сможет надеяться на прощение своих поклонников.

Вряд ли сможет выступать

Соловьев отмечает, что возвращение Примадонны на российскую сцену и ТВ зависит от ее решения и публичных извинений. По словам политика, даже в случае возвращения Алла Борисовна вряд ли сможет выступать на центральных телеканалах и главных сценах страны, но она сможет надеяться на выступления на менее значимых площадках.

Пугачева отмечает свой 75-летний юбилей сегодня.