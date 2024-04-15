Придется раскошелиться: Лолита вернется к частным концертам за 5 млн рублей к майским праздникам

Лолита Милявская собирается вернуться к частным выступлениям в майские праздники после скандала, который произошел с участием в «голой» вечеринке Ивлеевой.

Готова выступить на корпоративе за городом

По данным Телеграм-канала Mash, гонорар увеличился до пяти млн рублей, а к этой сумме добавляется еще 500 тыс. за техническое обеспечение. Лолита при этом готова выступить на корпоративе за городом, но она требует организации сцены и необходимой аппаратуры. Отказалась певица от «квартирников с гитарой».

Анита Цой ранее сообщила, что Милявская испытывает серьезные финансовые трудности после бойкота из-за вечеринки, но отказалась от предложенной помощи, предпочитая полагаться исключительно на себя.