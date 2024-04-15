Поп-певица Валерия вышла в свет с 3-летней внучкой Селин

Певица Валерия прекрасно провела вечер в компании семьи. Она сходила в ресторан с мужем Иосифом Пригожиным, сыном Арсением, невесткой Лианой и трехлетней внучкой Селин.

На новых снимках, которыми артистка поделилась в своих социальных сетях, малышка была одета в нежное платье цвета слоновой кости с воротником.

«Чудесный семейный вечер», — написала под фото звезда.

Источник фото: @valeriya

Источник фото: @valeriya

Многие поклонники были удивлены отсутствием мамы девочки на фото. В ответ Валерия пояснила, что в это время она снимала на камеру событие, поэтому и не попала на снимок сама, пишет АиФ.