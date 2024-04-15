С сегодняшнего дня. Сбербанк вынес предупреждение всем пользователям «Сбербанк Онлайн»

Пользователям приложения «Сбербанк Онлайн» поступило важное предупреждение от банка о новой схеме мошенничества. Преступники, выдавая себя за сотрудников банка, звонят через мессенджеры и просят обновить мобильное приложение. При согласии на обновление и предоставлении доступа к экрану телефона мошенники могут получить конфиденциальную информацию, включая счет, коды безопасности и номер карты, что может привести к утере всех средств на счете.

Банк напомнил, что настоящие сотрудники никогда не будут звонить с такими просьбами, и рекомендовал не предоставлять доступ к экрану телефона и не переводить деньги по запросу от незнакомых лиц, пишет ngnovoros.ru.