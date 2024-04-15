Россиян ждет величайшая денежная реформа за последние десятилетия: жизнь круто поменяется

Цифровой рубль - это новая форма российской валюты, которую Центральный банк планирует выпустить в дополнение к наличным и безналичным формам. В рамках пилотного проекта проводятся различные операции, такие как открытие кошельков, переводы между гражданами, оплата товаров и услуг, а также использование смарт-контрактов.

Планы Центрального банка предполагают, что к 2025 году цифровой рубль станет обычным средством платежей в России. Одним из важных моментов является отсутствие комиссий при платежах и переводах цифровых рублей для граждан. Для предпринимателей будут установлены тарифы за принятие оплаты товаров и услуг цифровыми рублями. Эти нововведения вызывают интерес у предпринимателей и граждан, открывая новые перспективы для экономики, пишет ngnovoros.ru.