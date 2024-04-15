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Владельцам квартир теперь запрещается. Нововведения коснутся поверки счетчиков

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Владельцам квартир теперь запрещается. Нововведения коснутся поверки счетчиков
В России
Фото: @EyeEm / freepik.com

Новое правило запрещает поставщикам коммунальных услуг требовать от собственников квартир документы, подтверждающие поверку счетчиков. Теперь же поставщики обязаны самостоятельно получать информацию о поверке счетчиков из системы «Аршин», управляемой Росстандартом. 

Признал требование незаконным

Ранее собственникам квартир приходилось предоставлять такие документы, иначе им выставлялся повышенный тариф на коммунальные услуги. Однако Верховный суд признал это требование незаконным, так как информация о поверке счетчиков уже хранится в системе «Аршин». 

Теперь собственники имеют право на перерасчет за весь период, в течение которого им начислялся повышенный тариф, если поставщик коммунальных услуг выставляет его без учета информации о поверке счетчика, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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