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Мишустин меняет решение с пенсиями: сюрприз ждёт пенсионеров с 1 мая

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Мишустин меняет решение с пенсиями: сюрприз ждёт пенсионеров с 1 мая
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий

С 1 мая пенсии для членов летных экипажей гражданской авиации и пенсионеров угольной промышленности увеличатся в зависимости от стажа, зарплаты и взносов работодателей. Пенсии увеличатся на 100% для пенсионеров старше 80 лет и лиц с первой группой инвалидности. 

Выплаты в размере 10 тысяч рублей

Пенсионеры, связанные с Днем Победы и Великой Отечественной войной, получат дополнительные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Социальный фонд уже располагает информацией о большинстве пенсионеров, поэтому дополнительные заявления редко требуются. Однако в некоторых случаях нужно обратиться с заявлением, например, если у пенсионера появились новые иждивенцы. 

С 1 марта обычным гражданам предоставлена возможность увеличить свою будущую пенсию через платформу госуслуг, определив индивидуальные пенсионные коэффициенты и стаж для добровольных взносов, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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