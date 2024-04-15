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Всех, кто получает пенсию или соцвыплаты, получат сюрприз

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Всех, кто получает пенсию или соцвыплаты, получат сюрприз
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий

Объявлено о новом дополнительном пособии, которое будет начисляться вместе с обычной выплатой. Граждане всех регионов России могут получить это пособие, подав заявление. 

Банки предлагают приветственный бонус в рублях при условии перевода ежемесячных выплат на банковскую карту. Ранее такие программы были доступны только пенсионерам, но теперь они распространены на всех, кто получает пенсии или социальные пособия. Например, один из крупных банков обещает начислить две тысячи рублей при оформлении перевода пенсии на новую карту. 

Бонус будет начислен вместе с пенсией, а те, кто уже получил выплату по новой схеме в апреле, получат деньги вместе с пенсией в мае, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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