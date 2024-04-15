Уже не до шуток: россиян призывают покинуть свои дома 16 апреля 2024

В апреле, когда природа оживает и дни становятся длиннее, открываются идеальные возможности для наблюдений за космосом, пишет ngnovoros.ru.
Предлагаем вам ознакомиться с календарем астрономических событий на апрель 2024 год:
- 3 апреля. Венера и Нептун будут близко друг к другу в созвездии Рыб.
- 6 апреля. Марс и Луна встретятся утром в созвездии Овна, а затем Сатурн подойдет к Луне в созвездии Водолея.
- 8 апреля. Полнолуние и полное солнечное затмение будут видны в США, Мексике и Канаде.
- 10 апреля. Сатурн и Марс встретятся в созвездии Водолея.
- 21 апреля. Комета 12P/Понса-Брукса достигнет максимальной яркости.
- 21 апреля. Юпитер и Уран будут рядом в созвездии Овна.
- 22 апреля. Пик звездопада Лириды.
- 24 апреля. Полнолуние.
- 29 апреля. Марс и Нептун встретятся в созвездии Рыб.