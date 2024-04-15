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Уже не до шуток: россиян призывают покинуть свои дома 16 апреля 2024

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Уже не до шуток: россиян призывают покинуть свои дома 16 апреля 2024
В России / Полезно знать
Фото: @Luminas_Art / pixabay.com

В апреле, когда природа оживает и дни становятся длиннее, открываются идеальные возможности для наблюдений за космосом, пишет ngnovoros.ru.

Предлагаем вам ознакомиться с календарем астрономических событий на апрель 2024 год:

  • 3 апреля. Венера и Нептун будут близко друг к другу в созвездии Рыб.
  • 6 апреля. Марс и Луна встретятся утром в созвездии Овна, а затем Сатурн подойдет к Луне в созвездии Водолея.
  • 8 апреля. Полнолуние и полное солнечное затмение будут видны в США, Мексике и Канаде.
  • 10 апреля. Сатурн и Марс встретятся в созвездии Водолея.
  • 21 апреля. Комета 12P/Понса-Брукса достигнет максимальной яркости.
  • 21 апреля. Юпитер и Уран будут рядом в созвездии Овна.
  • 22 апреля. Пик звездопада Лириды.
  • 24 апреля. Полнолуние.
  • 29 апреля. Марс и Нептун встретятся в созвездии Рыб.

Информационное агентство «Informing»

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