На карту зачислят 15 тысяч рублей. Выяснилось, кто получит новое пособие от СФР

Совсем скоро многие граждане получат новое денежное пособие от Социального фонда. Средства, в размере около 15 тысяч рублей, будут зачислены на банковские карты в конце апреля.

Эксперт по финансам Валерий Попов отмечает, что на пособие могут рассчитывать семьи с детьми по всей стране, подавшие заявку на универсальное пособие, включающее пять видов поддержки. Оно также доступно беременным женщинам, зарегистрировавшимся на ранних сроках.

Главным критерием для получения пособия является финансовая нужда семьи и соответствие дохода и имущества требованиям фонда. После положительного решения пособие перечисляется на счет в течение пяти рабочих дней, пишет ngnovoros.ru.