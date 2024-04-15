Информинг » В России » Наступит полное обнуление. Это касается тех, у кого есть карта «Мир»

Наступит полное обнуление. Это касается тех, у кого есть карта «Мир»

Image 16+
Наступит полное обнуление. Это касается тех, у кого есть карта «Мир»
В России
Фото: freepik.com

С 16 апреля этого года по картам национальной платежной системы будут временно аннулированы важные платежные параметры до конца месяца. Это изменение затронет всех пользователей карт. 

Активировать промокод до конца апреля

В рамках этой меры в России запущены программы с бенефитами, включая полное освобождение от оплаты у онлайн-кинотеатра МТС через платформу KION. Новым пользователям предоставят бесплатный месяц доступа. Для получения этого бонуса необходимо зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности до 16 числа и активировать промокод до конца апреля. 

Кроме того, владельцы карт «Мир» получат бесплатный доступ к образовательным курсам от сервиса «Ростелеком Лицей» по промокоду, который можно получить до конца мая, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Стали известны номера тех, кто выиграл квартиры в проведенной викторине «Опорный край»

Стали известны номера тех, кто выиграл квартиры в проведенной викторине «Опорный край»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Владельцам квартир теперь запрещается. Нововведения коснутся поверки счетчиков

Сегодня, 11:43

Новые льготы! Узнав о них, пенсионеры запрыгали до потолка

Сегодня, 09:53

За это жёстко штрафуют: состав автомобильных аптечек поменялся

Сегодня, 09:23

Гражданам с картами &quot;Мир&quot; напомнили о неприятном событии

Сегодня, 08:53

Указ подписан. Суббота будет рабочей в России

Сегодня, 08:08

&quot;Выходные перенесли из-за ситуации в стране&quot;: майские праздники пройдут с изменениями

Сегодня, 07:28

Уже сегодня бесплатно для всех пенсионеров. Была введена новая льгота

Сегодня, 07:28

«Заставят всех без исключения». Всех, у кого есть машина, ждет новое правило с 17 апреля

Сегодня, 05:23

С мая пенсии начнут приходить в другое время. В СФР рассказали, как все теперь будет

Сегодня, 04:48

С 16 апреля цены будет не узнать: «Магнит» и «Пятерочка» приняли неожиданное решение для всех россиян

Сегодня, 03:13

Придется платить больше на 1500 рублей. С 15 апреля появится новая строчка за ЖКУ

Сегодня, 02:48

Пенсию снова повысят на 10%: пенсионеров коснется рекордная за последнее время индексация

Сегодня, 01:13

Указ уже подписан. Эти товары полностью исчезнут с прилавков магазинов с 15 апреля

Сегодня, 00:03

Вводится бесплатный проезд для пенсионеров: больше не нужно платить за транспорт с 15 апреля 2024

Вчера, 20:28

Уроки обществознания исключат из программы средней школы

Вчера, 19:43

Всем, у кого есть банковская карта «Мир», дали срок до 19 апреля. Затем готовьтесь к неприятному сюрпризу

Вчера, 18:03

«Обяжут всех до единого». Всех, у кого есть квартира и автомобиль, ждет сюрприз с 15 апреля

Вчера, 13:48

Из пенсии вычтут 4,5 тысячи рублей уже в апреле. Пенсионеров предупредили о важном изменении

Вчера, 13:03

Хватайте - его разбирают моментально: Роскачество назвало лучшее в России молоко

Вчера, 11:53

Вот что ждет неработающих пожилых россиян уже с 14 апреля 2024

Вчера, 11:08

Новости партнеров
2023
ru-RU