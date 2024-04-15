Наступит полное обнуление. Это касается тех, у кого есть карта «Мир»

С 16 апреля этого года по картам национальной платежной системы будут временно аннулированы важные платежные параметры до конца месяца. Это изменение затронет всех пользователей карт.

Активировать промокод до конца апреля

В рамках этой меры в России запущены программы с бенефитами, включая полное освобождение от оплаты у онлайн-кинотеатра МТС через платформу KION. Новым пользователям предоставят бесплатный месяц доступа. Для получения этого бонуса необходимо зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности до 16 числа и активировать промокод до конца апреля.

Кроме того, владельцы карт «Мир» получат бесплатный доступ к образовательным курсам от сервиса «Ростелеком Лицей» по промокоду, который можно получить до конца мая, пишет ngnovoros.ru.