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С 16 апреля лишать прав на 1,5 года: водителей в РФ ждут новые меры

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С 16 апреля лишать прав на 1,5 года: водителей в РФ ждут новые меры
В России
Фото: freepik.com

Инспекторы ГИБДД готовятся к широкомасштабным проверкам автомобилей, останавливая практически каждый транспорт для контроля. Даже водителям, не употребляющим алкоголь, грозит лишение прав на минимум полтора года. Планируется начать новые облавы в различных регионах с 16 апреля, устанавливая специальные посты на трассах. 

Могут быть лишены прав

В ходе проверок особое внимание будет уделено нарушениям правил дорожного движения, прежде всего состоянию водителей. Инспекторы будут обращать внимание на внешний вид, поведение, и запах в салоне автомобиля. Подозреваемых в адекватности водителя могут попросить пройти проверку на состояние алкогольного опьянения. Отказавшиеся могут быть лишены прав на срок от полутора до двух лет, даже без употребления алкоголя. 

Такие меры будут применены и к тем, кто доверил управление автомобилем пьяному знакомому или родственнику, что также повлечет лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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