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Теперь полный запрет: новое правило в 2024 году для всех, у кого есть дача и огород

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Теперь полный запрет: новое правило в 2024 году для всех, у кого есть дача и огород
В России
Фото: @alksndra / pixabay.com

С 2024 года в России начнут действовать новые правила для владельцев дач и загородных домов. Теперь разрешено находиться на участке с 1 апреля по 1 октября. Если ваш дом оснащен всеми удобствами, можно проживать в нем круглый год. Однако для загородных домов, необитаемых зимой, это правило не распространяется. Хотя посещать их вне этого периода все еще можно, но использовать в полной мере нельзя, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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