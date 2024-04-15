«Начнется 16 апреля и будет неделю подряд». Синоптики дали ужасающий прогноз

Во многих российских регионах скоро начнется необычный период холодов, протяженный во времени. Отмечается, что арктический холодный фронт охватит европейскую часть страны, вызывая резкое похолодание после предшествующего тепла.

В Санкт-Петербурге неделя начнется с рекордной теплоты в 18 градусов, но со вторника ожидается резкое похолодание до плюс двух градусов и даже до минус одного. Весь этот период будет сопровождаться осадками: сначала мокрым снегом, затем снегопадом, а затем дождем.

Улучшение погоды ожидается только после 20 апреля. Похолодание также затронет другие регионы центра и юга страны, хотя в Москве ожидается более умеренное похолодание до плюс 7-9 градусов, пишет ngnovoros.ru.