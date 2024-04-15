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«Начнется 16 апреля и будет неделю подряд». Синоптики дали ужасающий прогноз

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«Начнется 16 апреля и будет неделю подряд». Синоптики дали ужасающий прогноз
В России
Фото: @NickyPe / pixabay.com

Во многих российских регионах скоро начнется необычный период холодов, протяженный во времени. Отмечается, что арктический холодный фронт охватит европейскую часть страны, вызывая резкое похолодание после предшествующего тепла. 

В Санкт-Петербурге неделя начнется с рекордной теплоты в 18 градусов, но со вторника ожидается резкое похолодание до плюс двух градусов и даже до минус одного. Весь этот период будет сопровождаться осадками: сначала мокрым снегом, затем снегопадом, а затем дождем. 

Улучшение погоды ожидается только после 20 апреля. Похолодание также затронет другие регионы центра и юга страны, хотя в Москве ожидается более умеренное похолодание до плюс 7-9 градусов, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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