Новое пособие от СФР. Выплаты в 10 тысяч рублей поступят на карту с 16 апреля

С 16 апреля Социальный фонд России (СФР) начнет выплачивать новое ежемесячное пособие семьям с детьми и беременным женщинам. Пособие заменяет пять прежних мер социальной поддержки и предоставляется на каждого ребенка до 17 лет.

Предназначено для нуждающихся семей

Для беременных женщин условием получения пособия является постановка на учет в женской консультации на ранних сроках. Оно предназначено для нуждающихся семей с доходом ниже регионального прожиточного минимума и соответствующим имуществом.

Размер пособия составляет 50% от регионального детского прожиточного минимума и может увеличиваться до 75% в случае необходимости. Заявления можно подать в отделения Социального фонда или через портал Госуслуг, пишет ngnovoros.ru.