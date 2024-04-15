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Соседка Кунгурова рассказала, что нашла тело певца возле нежилого подъезда

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Соседка Кунгурова рассказала, что нашла тело певца возле нежилого подъезда
Знаменитости
Источник фото: @evgenyi_kungurov_official

Новые подробности гибели оперного артиста Евгения Кунгурова стали известны благодаря рассказу его соседки Ирины Савеловой.

Тело артиста было обнаружено в глубине двора

Женщина рассказала, что обнаружила тело певца под окнами и сразу же вызвала охрану после того, как вышла из автомобиля и заметила лежащего на асфальте человека. Согласно ее словам на канале НТВ, тело артиста было обнаружено в глубине двора возле козырька нежилого подъезда.

Как утверждается, Кунгуров заранее сообщил жене о своем намерении покончить жизнь самоубийством.

Информационное агентство «Informing»

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