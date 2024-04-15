Соседка Кунгурова рассказала, что нашла тело певца возле нежилого подъезда

Новые подробности гибели оперного артиста Евгения Кунгурова стали известны благодаря рассказу его соседки Ирины Савеловой.

Тело артиста было обнаружено в глубине двора

Женщина рассказала, что обнаружила тело певца под окнами и сразу же вызвала охрану после того, как вышла из автомобиля и заметила лежащего на асфальте человека. Согласно ее словам на канале НТВ, тело артиста было обнаружено в глубине двора возле козырька нежилого подъезда.

Как утверждается, Кунгуров заранее сообщил жене о своем намерении покончить жизнь самоубийством.