Покинувший «Маску» Акмаль пожаловался на российских звезд

20-летний Akmal покинул музыкальное телешоу после того, как его личность была разоблачена на шоу «Маска».

Судьи одобрили талант певца

Выступая в костюме Гориллы, певец исполнил композицию Бруно Марса «Just the Way You Are», впечатлив судей и зрителей. Тем не менее его личность была раскрыта, а судьи одобрили его талант. Артист поблагодарил создателей телешоу за возможность участвовать в этом проекте и пожаловался на звезд, которых он не смог запутать.

Akmal выразил признательность своей команде за поддержку во время атак членов жюри, которые пытались постоянно разоблачить его, пишет The Voicemag. По словам артиста, ему пришлось выдержать атаку знаменитостей, которые донимали расспросами по поводу участия в передаче.