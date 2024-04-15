Как счастливая семья: сын Федора Бондарчука вышел в свет с невестой и детьми

На закрытой премьере кинофильма «Сто лет тому вперед«, основанного на романе Кира Булычева, присутствовали сын Федора Бондарчука и его невеста. Посетители выставки »Россия» стали первыми зрителями ленты, оценив её по достоинству. Успех ленты был обеспечен, а ее премьера прошла на ура.

Федор Сергеевич, являющийся генеральным продюсером фильма, а также его сын Сергей, выступающий в роли режиссера, присутствовали на мероприятии. Кроме того, на красной дорожке появилась невеста сына Бондарчука и дети Сергея от первого брака.

Премьера вызвала бурю эмоций у всех присутствующих

Премьера вызвала бурю эмоций у всех присутствующих, которые высоко оценили как мастерство актеров и кинематографическое исполнение, так и глубину идеи, преподнесенной в новом проекте, пишет 7Дней.ру.