Кинокритик Шпагин защитил Янковского после нападок Кологривого

Никита Кологривый, по словам кинокритика Александра Шпагина, стремится создать имидж правдоруба, критикуя своего коллегу Ивана Янковского.

Эксперт считает, что после недавнего скандала в Новосибирске Кологривому стоило бы воздержаться от высказываний. Критик также не согласен с мнением артиста о Янковском, считая его талантливым, но находящимся только в начале своей актерской карьеры.

Кинокритик предупреждает об опасности стремления Кологривого к скандальности

Александр описывает Никиту как малообразованного, неглубокого, поверхностного, малознающего, претенциозного человека. Тем не менее он полагает, что Кологривого все равно будут приглашать в разные проекты, хотя предупреждает об опасности стремления актера к скандальности или имиджу, не соответствующему настоящему его духовному состоянию.