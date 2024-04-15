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Никита Кологривый вновь выразил сомнения в актерских способностях Ивана Янковского

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Никита Кологривый вновь выразил сомнения в актерских способностях Ивана Янковского
Знаменитости
Источник фото: @n.kologrivyy и viktor_krivoguz

Никита Кологривый вновь выразил сомнения в актерских способностях Ивана Янковского в новом интервью. 

Кологривый выразил недовольство тем, что Янковский не проходил кастинг для своих ролей

Он выразил недовольство тем, что его коллега не проходил кастинг для своих ролей, подразумевая, что это может быть результатом его связей и привилегированного статуса. Он также признался, что сам проходил кастинги для участия в проектах.

Отметив, что Янковский, возможно, не сможет превзойти своего деда в актерском мастерстве, Кологривый подчеркнул, что в целом считает Ивана хорошим человеком.

Кологривый, напомним, ранее попадал в центр скандала из-за контроверзных высказываний об артистах. Его критика вызвала негодование в кинематографическом сообществе и среди многих поклонников, пишет Газета.ру.

Информационное агентство «Informing»

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