Указ подписан: новая льгота вводится с 16 апреля для всех пенсионеров от 55 лет или старше

Пенсионеры получили новую привилегию с 16 апреля - повышенные процентные ставки на вклады в Сбербанке. Это распространяется даже на тех, кому меньше 55 лет, но у кого есть пенсия на карту.

Общая ставка может достигать 16% годовых

Надбавка к популярным вкладам составит 0,4%, и общая ставка может достигать 16% годовых. Условием является наличие пенсии на карте Сбербанка через Социальный фонд или силовые ведомства. Пенсионеры уже могут оформить эту возможность, что даст им дополнительный доход и защитит сбережения от инфляции, пишет ngnovoros.ru.