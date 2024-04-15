Платить больше будет не нужно. Начиная с 16 апреля новая льгота вводится для всех пенсионеров

С 16 апреля пенсионеры в некоторых регионах России получат специальные транспортные карты, обеспечивающие бесплатный проезд на общественном транспорте в течение месяца. Инициатива была поддержана местными властями по предложению молодежного сообщества.

С 1 мая по 1 июня пенсионеры смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом

Для получения карты нужно предъявить пенсионное удостоверение или паспорт. Карты будут выдаваться в течение трех дней с 5 апреля. С 1 мая по 1 июня пенсионеры смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, получив на карту десять поездок в пределах населенного пункта.

Также пенсионерам с дачными участками во многих регионах будет предоставлена льгота на бесплатный проезд до дач. О наличии такой льготы следует уточнять в местном отделении социальной защиты, пишет ngnovoros.ru.