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Платить больше будет не нужно. Начиная с 16 апреля новая льгота вводится для всех пенсионеров

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Платить больше будет не нужно. Начиная с 16 апреля новая льгота вводится для всех пенсионеров
В России
Фото: @freepik / freepik.com

С 16 апреля пенсионеры в некоторых регионах России получат специальные транспортные карты, обеспечивающие бесплатный проезд на общественном транспорте в течение месяца. Инициатива была поддержана местными властями по предложению молодежного сообщества.

С 1 мая по 1 июня пенсионеры смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом

Для получения карты нужно предъявить пенсионное удостоверение или паспорт. Карты будут выдаваться в течение трех дней с 5 апреля. С 1 мая по 1 июня пенсионеры смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, получив на карту десять поездок в пределах населенного пункта.

Также пенсионерам с дачными участками во многих регионах будет предоставлена льгота на бесплатный проезд до дач. О наличии такой льготы следует уточнять в местном отделении социальной защиты, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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