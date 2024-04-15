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Мама мальчика с пришитым лицом рассказала о его состоянии после операции на Кубани

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Мама мальчика с пришитым лицом рассказала о его состоянии после операции на Кубани
В России
Фото: @peoplecreations / freepik.com

23 марта в Черкесске произошла ужасная ситуация: домашняя овчарка напала на четырехлетнего Сашу, когда тот полез к ней за мячом. Собака сорвала часть лица мальчика, и его срочно доставили в местную клинику. 

Семья обратилась за помощью к хирургу из Краснодара

Несмотря на остановку кровотечения и восстановление дыхания, местные хирурги не рискнули предпринимать операцию. Семья обратилась за помощью к хирургу из Краснодара Алексею Дикареву. После шестичасовой операции, в ходе которой восстанавливались ткани, сосуды и нервы лица, мальчика перевели в реанимацию. 

Теперь впереди у Саши много операций, но благодаря усилиям Дикарева у него есть шанс забыть о произошедшем. 

Однако после операции Дикарев был уволен из КубМГУ, где преподавал, по предположению, из-за нарушения процедур. Дикарев отрицает подписание бумаги об увольнении и считает ситуацию подстроенной, пишет КП.

Информационное агентство «Informing»

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