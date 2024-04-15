Мама мальчика с пришитым лицом рассказала о его состоянии после операции на Кубани

23 марта в Черкесске произошла ужасная ситуация: домашняя овчарка напала на четырехлетнего Сашу, когда тот полез к ней за мячом. Собака сорвала часть лица мальчика, и его срочно доставили в местную клинику.

Семья обратилась за помощью к хирургу из Краснодара

Несмотря на остановку кровотечения и восстановление дыхания, местные хирурги не рискнули предпринимать операцию. Семья обратилась за помощью к хирургу из Краснодара Алексею Дикареву. После шестичасовой операции, в ходе которой восстанавливались ткани, сосуды и нервы лица, мальчика перевели в реанимацию.

Теперь впереди у Саши много операций, но благодаря усилиям Дикарева у него есть шанс забыть о произошедшем.

Однако после операции Дикарев был уволен из КубМГУ, где преподавал, по предположению, из-за нарушения процедур. Дикарев отрицает подписание бумаги об увольнении и считает ситуацию подстроенной, пишет КП.